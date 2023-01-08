Adana Demirspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adana ekibi, Medipol Başakşehir müsabakası öncesi son idmanını tesislerinde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, basına kapalı yapıldı.

Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir, yarın saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.





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