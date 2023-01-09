Adana'da apartman girişindeki motosiklet çalan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, apartmanın girişindeki motosikleti çalan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ahmet A, Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmanın girişine bıraktığı motosikletinin çalındığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarından 2 kişinin motosikleti çaldığını belirledi.

Şüphelilerden Okan K. (29) polisin operasyonuyla yakalandı, çalıntı motosiklet de merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Motosiklet de sahibi Ahmet A'ya teslim edildi.

Polis, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin apartmanın girişindeki motosikleti çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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