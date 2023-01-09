Adana'da eniştesini tabancayla yaralayan kişiye ve arkadaşına dava

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eniştesini tabancayla yaralayan kişi ve arkadaşı hakkında, müebbet ve 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uçak Mahallesi'nde geçen yıl 1 Eylül'de E.C'nin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 Eylül'de tutuklanan kayınbiraderi C.Y. ve arkadaşı M.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, C.Y. ve M.Ö'nün "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3'er yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, E.C'nin eşi ile arasında anlaşmazlık bulunması nedeniyle kayınbiraderi C.Y. ile zaman zaman tartışma yaşadıkları ve olay günü de bu konu nedeniyle telefonda birbirlerine hakaret ettikleri belirtildi.

C.Y'nin arkadaşı M.Ö. ile eniştesi ve ablasının bulunduğu Uçak Mahallesi'ndeki ikamete giderek burada E.C. ile tartışmaya devam ettiği, ardından çıkan kavgada C.Y. ve M.Ö'nün müştekiyi tabancayla yaralayıp kaçtığı iddianamede anlatıldı.

İddianamede, sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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