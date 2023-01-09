Adana'da tırla çarpışan minibüsteki 18 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 18 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Adana'ya yolcu taşıyan İsmet Şenateş idaresindeki 63 AED 121 plakalı minibüs, D-400 kara yolu Baklalı Kavşağı'nda Hüseyin Çiftçi'nin kullandığı 33 CRB 60 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Şenateş ile minibüsteki 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana ve Ceyhan ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Tır şoförünün yara almadığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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