Adana mutfağı ve kültürünün tanıtılacağı tesislerde hazırlıklar tamamlandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde yapımı tamamlanan Adana Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi ile Çukurova El Sanatları Müzesi ve Uygulama Atölyesi açılışa hazırlanıyor.

Yüreğir Belediyesinin açıklamasına göre, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Millet Bahçesi'ndeki tesislerde inceleme yaptı.

Kocaispir, Adana Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi'nin, kent mutfağının gelecek nesillere aktarılması için hizmet vereceğini belirtti.

Çukurova El Sanatları Müzesi ve Uygulama Atölyesi'nin de Adana'nın kültürünün tanıtılmasına öncülük edeceğini ifade eden Kocaispir, hazırlıkları tamamlanan iki tesisin yakın zamanda hizmete sunulacağını kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.