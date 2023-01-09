Vali Elban'dan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban, mesajında, basın etiğine bağlılığın her basın mensubunun temel vazifesi olduğunu belirtti.

Basın mensuplarının kamuoyunu aydınlattığını ve vatandaşları bilgilendirmenin yanı sıra talep ve beklentileri de dile getirdiğini aktaran Elban, "Yazılı ve görsel faaliyetlerin yanı sıra bilişim çağının yaşandığı günümüzde sanal ortamda da ciddi bir ilerleme kaydeden basınımız, gündeme taşıdıkları konularla geçmişten günümüze ülkemizin ve ilimizin gelişmesine, güçlenmesine çok değerli katkılar sunmaktadır. Adana gibi kadim bir kente hizmet eden, ilimizin ufkunu genişleten, Valilik olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda bizlerden desteğini esirgemeyen ilimizin güzide basınına bu değerli katkıları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Elban, şunları kaydetti:

"Adana Valiliği olarak mesleğini büyük bir sorumluluk hissiyatıyla mesai mefhumu gözetmeksizin icra eden basın emekçilerimizin, daha iyi koşullarda ve daha verimli bir şekilde çalışabilmelerini önemsiyor, bunun için üzerimize düşen sorumlulukları her daim yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın gören gözü, işiten kulağı, kamu vicdanının ortak sesi basın mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Mesleğini icra ederken hayatlarını kaybeden tüm basın çalışanlarımızı rahmetle anarken basın camiamızın tüm mensuplarına ve ailelerine sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyorum."

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