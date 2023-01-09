Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, gazetecilerle buluştu

ADANA (AA) - Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Kocaispir, Hayme Ana Kına Konağı'nda düzenlenen programda, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazeteciliğin toplumun gerçeklere ulaşması için adeta deniz feneri vazifesi görmekte olduğunu aktaran Kocaispir, "Yasama, yürütme ve yargıdan sonra en güçlü dördüncü kuvvet olan demokrasinin vazgeçilmez unsuru medya, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde toplumsal düzen için bir denge mekanizması olarak çalışmaktadır." diye konuştu.

Gazetecilerin gününü kutlayan Kocaispir, şunları kaydetti:

"Günümüzde dijital iletişim kanalları, sosyal medya her ne kadar etkili ve güçlü ise de geleneksel medya mesleği hala toplumun olayları doğrulatmak ve teyit etmek bakımından en çok önemsediği kanallardan bir tanesidir. Objektif, ilkeli basın etiğine uyan her türlü sıkıntı ve zorluğa rağmen büyük bir özveriyle mesleğini icra eden gazetecilerin varlığı aynı zamanda kalkınmanın ve toplumsal gelişmenin de önünü açmaktadır."

Programın sonunda Kocaispir, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.