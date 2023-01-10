Adana'da polis denetimlerinde 127 ruhsatsız silah ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde 127 ruhsatsız silah ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 2-8 Ocak’ta çeşitli denetimler yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız 91 tabanca, 22 av tüfeği ve 14 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 785 mermi ve 279 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 3 otomobil, 21 motosiklet ve 3 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 360 şüpheli de yakalandı.

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