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Sultanlar Ligi'nin Adana ekibinde öncelik, normal sezonu play-off potasında bitirmek

AA

Sultanlar Ligi'nin Adana ekibinde öncelik, normal sezonu play-off potasında bitirmek

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını 7. sırada bitiren Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Avrupa'da mücadele edebilmek için play-off potasındaki yerini korumaya odaklandı.

Ligdeki ilk yılında çıktığı 13 maçta 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, sezonun ilk yarısını 17 puanla 7. sırada tamamladı.

Sezona Avrupa kupalara katılma hedefiyle başlayan ve ilk 8'deki yerini korumak isteyen Adana ekibi, ikinci yarının hazırlıklarını ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Başantrenör Mustafa Umut Uysal, AA muhabirine, Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından olmalarına rağmen başarılı bir performans sergilediklerini söyledi.

İlk yarı performansının memnun edici olduğunu belirten Uysal, "Oyuncularım büyük özveri gösterdiler, karakter ortaya koydular. Onları kutluyor, teşekkür ediyorum. İlk yarıyı istediğimiz play-off potası içerisinde bitirdik. İlk yarı genel olarak iyi geçti." dedi.

Uysal, sahalarında oynadıkları karşılaşmalarda taraftarın enerjisinin etkili olduğunu ifade ederek, "Deplasmanda Sigorta Shop ve Nilüfer Belediyespor gibi iki hedef maçımızı 3-2'lik skorla da olsa kazanmayı bildik. Artık deplasmanda da kazanabilen bir takımız. İkinci yarıda bunu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.


- "Eksiklerimiz üzerinde çalışıyoruz"

Omzundan sakatlanan Elif Su Eriçek'in sezonu kapattığını aktaran başantrenör Uysal, takımın hedeflerine katkı sunacak 1 veya 2 oyuncuyla anlaşmak istediklerini dile getirdi.

Uysal, ikinci yarıya fiziksel ve psikolojik olarak hazır olmak için çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İkinci devre çok zor geçecek. Çünkü her takım transfer yapacak, eksikliklerini tamamlayacak. Takımlar birbirini tanıyor, daha iyi analiz yapıyor. Yine yoğun karşılaşma programı olacak. Haftada 2 gün maç yapacağımız günler gelecek. Bu nedenle hem bizi hem de rakiplerimizi zor bir ikinci devre bekliyor. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak iyi kalabilen takımlar hedeflerine ulaşabilecektir. İlk yarıda gördüğümüz ciddi eksiklerimiz üzerinde çalışıyoruz. İkinci devrenin çetin geçeceğini bildiğimiz için bütün hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz."


- "Hedefimiz öncelikle play-off potasında kalabilmek"

Avrupa'da mücadele etme hedefini korumak istediklerini söyleyen Uysal, "Hedefimiz öncelikle play-off potasında kalabilmek. İnşallah nasip olursa bir tur geçip Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bu bizim hayalimiz. Avrupa hayalini ilk yılımızda gerçekleştirebilirsek, büyük bir iş yapmış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uysal, sahalarında ve deplasmanda takıma destek veren taraftarlara da teşekkür etti.


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