Adana'da FETÖ üyeliği iddiasına 15 yıla kadar hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev abisi" olduğu iddia edilen sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz E.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen E.K. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık S.A'nın ifadelerine yer verildi.

E.K. ile örgüte ait evde sohbet toplantılarına katıldıklarını belirten tanık, "Biz 2009 yılında E.K. ile FETÖ'ye bağlı evde kalıyorduk. Bu evde örgüt elebaşına ait kitaplar okutuluyordu. Bizimle ilgilenen örgüt abisinin tayini başka bölgeye çıkınca, örgüt içinde 'ev abiliği' görevini E.K. üstlendi." ifadesini kullandı.

İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı anlatılan E.K'nin örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği bilgisine de yer verildi.

Sanığın "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği ve örgütsel sohbetlere katıldığı belirtilen iddianamede, E.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

E.K. iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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