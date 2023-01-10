Adana'da sosyal medyadan PKK propagandası yapan 6 sanığa hapis cezası

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ADANA (AA) - Adana'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 6 sanık, 1 yıl 3 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar O.Ö, S.K, H.C, F.P, M.M. ve B.A. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık H.C. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığının tespit edildiğini bildirerek, sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan H.C. ve M.M'yi 1 yıl 8'er ay, O.Ö, F.P. ve S.K'yi 1 yıl 6 ay 22'şer gün, B.A'yı ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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