Adana Valisi Süleyman Elban, gazetecilerle bir araya geldi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Vali Elban, bir otelde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, gazetecilik mesleğinin zorluklarını bildiğini anlattı.

Basın ve sosyal medyanın bir iki saat takip edilmediğinde gündemden geri kalındığını aktaran Elban, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla böyle baş döndürücü bir hızın olduğu, ürünün çok hızlı tüketildiği bir dönemde görev yapıyorsunuz. Bu hıza yetişmek, dinamikliği korumak hakikaten büyük bir efor gerektiriyor. Yaptığınız işin arkasında inanılmaz bir emek, fedakarlık, gayret var. Gününüzü kutluyorum, gazeteciliğin sorunlarının en az olduğu günlerde tekrar buluşmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum."

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir de Vali Elban'a teşekkür ederek, "Meslek olarak birçok sorunumuz var. Bunların çözümü için girişimlerimiz sürüyor. Bu konuda Sayın Valimizin de gösterdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Elban ve gazeteciler fotoğraf çekildi.

Toplantıya, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Ali İmran Turgut ve Basın İlan Kurumu Adana Şube Müdürü Çetin Oranlı da katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.