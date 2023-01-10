Adana'da muz üretimindeki sorunlar tartışıldı

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ADANA (AA) - Adana'da muz üretimindeki sorunlar ve çözüm önerileri düzenlenen toplantıda konuşuldu.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana Muz Üreticileri Birliği iş birliğinde müdürlük binasında toplantı gerçekleştirildi.



Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, toplantının açılışında, kentin muz üretiminin 8 bin 500 dekara, üretim miktarının ise 50 bin tona çıktığını belirtti.



Adana'nın Türkiye'de muz üretiminde üçüncü sırada yer aldığını aktaran Tekin, kentte son yıllarda ciddi muz yatırımının yapıldığını dile getirdi.



Tekin, Adana'da birliğin kurulmasının sektörün ortak hareket etmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.



Adana Muz Üreticileri Birliği Başkanı İsmet Çelik de dünyada 128 milyon ton, Türkiye’de ise 1 milyon ton yıllık muz üretimi olduğunu belirtti.

Kentteki muz üreticilerini birlik çatısı altında toplanmaya davet eden Çelik, "Muz yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı yerdeki birlikler muzun pazar fiyatını belirliyor. Biz de Adana olarak üyelerimize muzun pazar fiyatını açıklayacağız. Ürünlerine pazar bulmak, pazara arzı düzenlemek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda daha sonra ilgililer tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında bilgi verildi.



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