Adana'da tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

G.E'nin kullandığı 01 AFP 580 plakalı tır ile İbrahim Bozkurt idaresindeki 01 AGK 532 plakalı otomobil, Mercimek Mahallesi'nde çarpıştı.

Devrilen otomobildeki sürücü ile yanındaki Zeynep Uğraşan (32), Aleyna Bozkurt (19) ve Yezra Uğraşan (6) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Bozkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan tır sürücüsü jandarma karakoluna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.