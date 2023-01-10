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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verecek

AA

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verecek

ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Rus besteci, orkestra şefi ve piyanist Sergey Rahmaninov'un doğumunun 150. yılı anısına klasik müzik konseri verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda 13 Ocak Cuma saat 20.00'de gerçekleştirilecek konseri, ÇDSO Şefi Orhan Şallıel yönetecek.

Konserde, dünyanın birçok ülkesinde konserler veren ve uluslararası yarışmalarda birçok ödüle sahip İtalyan piyanist Luigi Borzillo, Rahmaninov'un 2 numaralı piyano konçertosunu yorumlayacak.

Konserin ikinci yarısında ÇDSO, Çaykovski’nin 4 numaralı senfonisini seslendirilecek.


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