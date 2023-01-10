Adana Demirspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.



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