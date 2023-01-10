Sarıçam Belediye Başkanı Uludağ, basın mensuplarıyla bir araya geldi

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ADANA (AA) - Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Uludağ, Sarıçam Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazeteciliğin kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ifade eden Uludağ, "Gazeteci, demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde halkın en hayati ihtiyaçlarından biri olan haber alma ihtiyacını karşılamak için fedakarca çalışan haber emekçileridir." dedi.

Uludağ, farklı medya iletişim kanalları nedeniyle haberin yayılma hızının çok hızlı arttığı günümüzde toplumun doğru ve dürüst habercilik anlayışıyla emek üreten gazetecilere her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtti.











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