Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle geçen yıl 14 Kasım'da tutuklanan Suriye uyruklu A.F. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında DEAŞ soruşturması yürütülen tanık Y.H'nin, "Ben örgütün ders ve sohbetlerine katıldım. Sanık, DEAŞ içindeki örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullanıyordu. Örgütün ders ve toplantılarına katılanlar arasında A.F. de vardı. Ayrıca Suriye'de DEAŞ adına bir dönem örgüt üyeleri arasındaki anlaşmazlıkları çözüyordu. Sanığın Adana'da da örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu biliyorum. A.F. kentte örgüte eleman temin etmeye çalışıyordu." ifadesi yer aldı.

Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu bilgisine yer verildi.

A.F'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgüt üyeleri arasında yaşanan anlaşmazlıkları giderdiği, Adana'da örgüt üyesi kişiler arasında sözde nikah kıydığı, örgütsel ders ve toplantılara katıldığı ve ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık A.F. suçlamaları kabul etmedi.

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