Adana'da Eğitim-Bir-Sen'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı

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ADANA (AA) - Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesince, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, Adana Öğretmenevi'nde gerçekleşen etkinlikte bir araya geldiği basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin zor şartlarda görevlerini başarıyla sürdürdüğünü ifade eden Sezer, sendikanın çalışmalarını kamuoyuna duyuran basın mensuplarına teşekkür etti.

Etkinliğe, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de katıldı.



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