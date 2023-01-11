GRAFİKLİ - BTC'den 2006'dan bu yana akan petrol 4 milyar varili aştı

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ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Hazar Denizi'nden çıkarılan petrolü Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın Ceyhan'daki deniz terminalinden 2006 yılından bu yana yüklenen ham petrol 4 milyar 232 bin 552 varile ulaştı.

Resmi açılışı 13 Temmuz 2006'da yapılan boru hattının son durağı Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali'ne ulaşan ham petrol, BTC hattının Türkiye'deki kısmını işleten BOTAŞ International (BIL) tarafından tankerlerle dünya pazarına sunuluyor.

BIL ve BTC verilerine göre, Haydar Aliyev Deniz Terminali'nden açılışından 2022 yılının sonuna kadar 5 bin 250 tankerle dünya pazarına sevkiyat yapıldı.

BTC hattının Türkiye kesimini işleten BIL'in tankerlerle ihraç ettiği ham petrolde yükleme rakamları yıllara göre değişiklik gösteriyor.

Ham petrol boru hattında, hizmete girdiği 2006'da 57 milyon 78 bin 386 varil olarak gerçekleşen sevkiyat, 2009'da 287 milyon 607 bin 830 varille en yüksek seviyeye ulaştı.

BTC'de 31 Aralık 2022'ye kadar yüklenen ham petrol, 4 milyar 232 bin 552 varil olarak kayıtlara geçti.

- Geçen yıl 224 milyon 388 bin 520 varil petrol aktı

2021 yılında 200 milyon 467 bin 463 varil ham petrolün dünya pazarına dağıtıldığı BTC'de, 2022'de ise 305 tankere 224 milyon 388 bin 520 varil yükleme yapıldı.

Terminalde geçen yıl en çok sevkiyat 21 milyon 148 bin 652 varille kasımda, en az sevkiyat ise 13 milyon 581 bin 125 varille şubatta gerçekleştirildi.

- "Türkiye Yüzyılı'nda da başarılar devam edecek"

BTC Ham Petrol Boru Hattı'nın Türkiye tarafını işleten BOTAŞ International'ın Genel Müdürü Nadim Ekiz, AA muhabirine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı olan kurumun 17 yıldır Türkiye'nin enerji arz politikaları kapsamında çok ciddi görevi ifa ettiğini söyledi.

Ekiz, 2006 yılından bu yana Hazar Denizi'nden çıkarılan petrolü güvenli şekilde dünya pazarına ulaştıran BOTAŞ International'ın ülke ekonomisine de önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, 2 Haziran 2006'dan bu yana 5 bin 250 tankerle 4 milyar 232 bin 552 varil ham petrolü dünya pazarına ulaştırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Geçen yılki sevkiyat rakamlarına ilişkin bilgi veren Ekiz, şunları kaydetti:

"2022 yılı içerisinde 305 tankerle 224 milyon 388 bin 520 varil ham petrol yüklemesini yüzde 99 üzeri işletme verimliliğiyle sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş sağlık, emniyet, çevre ve kalite standartlarına uygun şekilde gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonundan aldığımız güç ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın önderliğinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla BOTAŞ International'ın Türkiye Yüzyılı'nda da başarılarını artırarak devam ettireceğine yürekten inanıyorum."

- BTC Ham Petrol Boru Hattı

BOTAŞ International, petrol ve doğal gaz projeleri konusunda söz sahibi ülkelerin ve çok uluslu şirketlerin faaliyetlerine katılabilmek amacıyla 3 Temmuz 1996'da BOTAŞ tarafından kuruldu ve 2001'de BTC'yi işletmekle görevlendirildi.

Ceyhan Deniz Terminali'nden tankerlere ham petrol yüklenmesine 2 Haziran 2006'da başlanan BTC'de, Hazar Denizi'nden çıkarılan petrol, boru hattı kullanılarak Gürcistan üzerinden Ceyhan'daki deniz terminaline, buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılıyor. 1776 kilometre uzunluğundaki hattın günlük 1 milyon varil ve yılda 50 milyon ton petrol taşıma kapasitesi bulunuyor.

Hattın Türkiye kesimi boyunca, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Sivas'ta toplam 4 pompa istasyonu, Kars ile Kahramanmaraş'ta 2 basınç düzenleme istasyonu ve 52 blok vana istasyonu yer alıyor.

Ceyhan Deniz Terminali'nde de her biri 100'er metre çapa, 20'şer metre yüksekliğe ve birer milyon varil depolama kapasitesine sahip 7 petrol tankı, kontrol odası, ölçüm istasyonu ve iskele yükleme tesisleri bulunuyor.

- 2022 yılı sevkiyat rakamları

BTC'de geçen yıl aylara göre ham petrol sevkiyat rakamları şöyle oluştu:

Aylar Sevkiyat miktarı (Varil) Ocak 17.706.620 Şubat 13.581.125 Mart 17.743.856 Nisan 19.951.346 Mayıs 20.479.706 Haziran 17.519.926 Temmuz 18.328.516 Ağustos 17.688.913 Eylül 20.058.501 Ekim 20.571.937 Kasım 21.148.652 Aralık 19.609.422 TOPLAM 224.388.520

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