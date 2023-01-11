Adana'da lise öğrencilerinden kırsaldaki okullara yardım

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesindeki Ramazanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kırsal mahallelerde bulunan okullara kırtasiye ve giyecek yardımında bulundu.

Lise öğrencileri, "Kardeş Köy Okulu Projesi" kapsamında, Kozan'ın Marankeçili, Görbeyaz ve Kapıkaya mahallelerindeki okulları ziyaret etti.

Proje kapsamında öğrenciler, mahalledeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundu.

Öte yandan, proje kapsamında gönüllü bir berber de köyün erkek öğrencilerinin saç tıraşını yaptı.



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