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Almanya'dan tedavi için getirildiği Türkiye'de vefat eden öğretmenin cenazesi defnedildi

AA

Almanya'dan tedavi için getirildiği Türkiye'de vefat eden öğretmenin cenazesi defnedildi

ADANA (AA) - Almanya'da rahatsızlanması sonucu talebi üzerine geçen yıl kasım ayında Türkiye'ye getirilen ve memleketi Adana'da vefat eden 42 yaşındaki öğretmen Firdevs Gülben Pekmezoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Lupus hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Adana'daki özel bir hastanede dün vefat eden Pekmezoğlu'nun naaşı, Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Pekmezoğlu'nun cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene Pekmezoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Ali Kurt ile meslektaşları katıldı.

Almanya'da Türkçe öğretmeni olarak görev yapan ve lupus hastalığı nedeniyle yoğun bakıma alınan Firdevs Gülben Pekmezoğlu, tedavisini Türkiye'de devam ettirmek isteyince, geçen kasım ayında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in girişimiyle ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Pekmezoğlu, geçen hafta Adana'da özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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