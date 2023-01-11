Adana'da dezenformasyonla mücadele konulu panel düzenlendi

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ADANA (AA) - Adana'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Medya Derneği işbirliğinde "Yerel Medya Buluşmaları-2022" kapsamında dezenformasyonla mücadele konulu panel gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Ali İmran Turgut, bir otelde düzenlenen panelin açılışında, medya sektörü ve basın mensuplarının kamuoyunun dünya, ülke ve bölge gündemiyle ilgili gerçek bilgilere erişiminde önemli aktörlerden birisi olduğunu söyledi.

Basın mensuplarının sağlıklı ve güvenilebilir haberlerle demokrasinin tesisi için hayati bir fonksiyon içerdiğini ifade eden Turgut, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in işaret ettiği üzere Türkiye Yüzyılı, iletişimin de yüzyılı olacaktır. İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Fahrettin Altun Bey'in öncülüğünde Türkiye markasını güçlendirmek hedefiyle yola çıkan İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin küresel çapta yürüttüğü barışçıl ve sürdürülebilir politikalarla daha güzel bir geleceğin inşası için iletişim boyutunda katkı sağlamak üzere var gücüyle çalışmaktadır."

Turgut, gazetecilerin ortaya koyacağı hassasiyet ve özverinin "bilgi terörünü" yenmelerinde ve dezenformasyonla mücadelelerinde en önemli güç kaynağı olacağını ifade etti.

- Medya okur yazarlığı yaygınlaşacak

Konuşmanın ardından Medya Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş moderatörlüğünde "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir?" konulu panel yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, panelde, dezenformasyon ile nasıl mücadele edileceğine dair kamuoyu, medya, özel sektör ve üniversiteler ile bir araya gelip daha sık konuşulması gerektiğini dile getirdi.

Dezenformasyon ile mücadele konusunu çok önemsediklerini belirten Kardaş, "Çünkü bu konu gerçekten bu dönemin bütün ülkeleri için, bütün devletler için bir ulusal güvenlik meselesi ve özellikle sizler için gazeteciler için de çok büyük bir problem." dedi.

Kardaş, sosyal medyada daha fazla takipçi, beğeni kazanmak için sürekli dezenformasyon yayan hesaplar olduğunu, bu hesapların gazetecilerin yaptığı bu güzide mesleği baltaladığını söyledi.

Kardaş, şöyle devam etti:

"Bu mesele hepimizin ortak problemi, sorunu. Bunu birlikte aşabiliriz. Merkez olarak üzerimize düşen bazı şeyler var. Hızlıca hayata geçirmeye çalışıyoruz. Medya okur yazarlığı eğitimi gibi bir konuyu, okul öncesi eğitimden, ilkokul, ortaokul, üniversite, ebeveynler ile ulaşabilir bütün kesimlere farklı formatlarda, farklı şekillerde ilgili kurumlarla, bakanlıklarla bir arada toplumun bütün kesimine vermekte kararlıyız. Yani medya okur yazarlığı dersini, bu eğitimi, bu farkındalığı almayan kimse kalmayacak ve bu insanlar yani toplumun geneli, büyük kısmı bir şekilde artık yalan habere daha duyarlı olacak."

Dünyada birçok ülkenin dezenformasyonla mücadelenin yollarını aradığını dile getiren Kardaş, kendilerinin de bu yönde çalışmalar yaptığını anlattı.

Panelde Medya Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi Yazarı Kızıltaş ile Daily Sabah Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik de konuşma yaptı.



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