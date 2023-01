Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'a teşekkür mesajı

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı Samet Akaydın için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medyasından, Samet Akaydın için hazırlanan görüntüyle yapılan açıklamada, "Yaşanılan, yaşatılan her an iz bırakır; Bize bıraktığın her güzel anı, emek ve mücadele için teşekkürler. Yolun açık olsun." denildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.