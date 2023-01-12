Adana'da cinayet, yaralama ve kundaklama olaylarının 3 zanlısı yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde cinayet, yaralama ve kundaklama olaylarına karıştığı öne sürülen 3 şüpheli, özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonla gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede cinayet, yaralama ve araç kundaklama gibi olaylara karıştığı öne sürülen şüpheliler Türker A. (20), Yusuf E. (21) ve İmirze Tahir A'yı (25) yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde çalışma yürüten ekipler, zanlıların Yumurtalık ilçesinde bir sitedeki dairede saklandığını tespit etti.

Adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Ekipler, adreste yaptıkları aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ve bir miktar uyuşturucu buldu.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.