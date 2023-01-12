Adana'da 13 milyon 840 bin 500 makaron ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da gümrük kaçağı 13 milyon 840 bin 500 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 7 bin 620 paket sigara ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 13 milyon 840 bin 500 tütün doldurulmuş makaron ile 7 bin 620 paket sigara ele geçirildi.

Polis ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

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