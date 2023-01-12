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ADANA (AA) - Karataş ilçesinde, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PIKTES) Projesi kapsamında bulunan okullar il milli eğitim müdürlüğü yetkililerince ziyaret edildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Selçuk Taşyürek ile Karataş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Buğrul, Tabaklar Mahallesi'nde PIKTES projesi kapsamındaki okullarda incelemede bulundu.

Karataş İlçe Milli Eğitim Müdürü Buğrul, AA muhabirine, prefabrik dersliklerde bulunan öğrenci sayısının 270'i geçtiğini belirtti.

Çocukların ders çalışma koşullarının iyileştirilmesi hakkında çalışma yürüttüklerini aktaran Buğrul, söz konusu yerlerdeki derslik sayısının arttırılması için çalışma yapıldığını söyledi.



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