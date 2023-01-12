Adana'da FETÖ sanığı 2 eski komiser yardımcısına 6 yıl 3'er ay hapis cezası

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ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski komiser yardımcısı 2 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.K. ve Z.Y. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların HTS kayıtlarındaki incelemede, haklarında FETÖ üyeliğinden işlem yapılmış kişilerle yoğun irtibatlarının tespit edildiğini belirtti.

Sanıkların, FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeydeki kişilerin bulunduğu "A5" koduyla derecelendirildiğini, örgütün mahrem emniyet yapılanmasında yer aldıklarını, örgütsel toplantılara katıldığını, haklarında tutarlı, somut, tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu aktaran savcı, M.K. ve Z.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Son savunmaları sorulan sanıklar, FETÖ üyesi olmadıklarını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

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