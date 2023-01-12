Adanaspor kaleci Arda Akbulut'u transfer etti

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ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kaleci Arda Akbulut'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Trabzonspor'da forma giyen kaleci Arda Akbulut ile kiralık olarak 1,5 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.



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