Karataş'ta muhtarlara Aile Okulu Projesi tanıtıldı

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ADANA (AA) - Karataş'ta, anne ve babalara yönelik eğitimler verilen Aile Okulu Projesi muhtarlara anlatıldı.

Karataş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Buğrul ve Halk Eğitim Müdürü Hacı Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıda muhtarlara, sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardımın aralarında bulunduğu 14 farklı konuda eğitim verilen Aile Okulu Projesi ile ilgili bilgi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Buğrul, AA muhabirine, bugüne kadar 1 milyon 250 bin aileye ulaşılan projeye muhtarların da dahil edildiğini söyledi.

Projenin bu yıl 2,5 milyon aileye ulaşma hedefi taşıdığını aktaran Buğrul, "Günümüzde çocuk yetiştirirken yaşanılan problemleri daha kolay aşabilmek, çocukları daha iyi tanıyabilmek, aile içindeki iletişimi güçlendirebilmek ve çocuklarda olumlu davranışlar geliştirmek için başlatılan proje daha da genişleyecek. Muhtarların yardımıyla ailelerin projeye katılım sağlamasını amaçlıyoruz." dedi.

Halk Eğitim Müdürü Kurt da ailelerin projeye katılımını arttırmak amacıyla muhtarlara eğitim verdiklerini kaydetti.



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