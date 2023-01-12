Adana Demirspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.

Adana Demirspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da bir bankanın zarara uğratıldığı iddiasıyla açılan 112 sanıklı davanın duruşması görüldü
YEREL HABERLER Adana'da bir bankanın zarara uğratıldığı iddiasıyla ...
Karataş'ta muhtarlara Aile Okulu Projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Karataş'ta muhtarlara Aile Okulu Projesi tanıtıldı
Adanaspor kaleci Arda Akbulut'u transfer etti
YEREL HABERLER Adanaspor kaleci Arda Akbulut'u transfer etti
Adana'da FETÖ sanığı 2 eski komiser yardımcısına 6 yıl 3'er ay hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da FETÖ sanığı 2 eski komiser yardımcısına 6 ...
(Görüntülü)ADANA BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ 2022 YILINDA 393 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ 2022 ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Çukurova Belediyesi Adana Demirsporlu voleybolcular, Avrupa hedefine odaklandı
YEREL HABERLER Çukurova Belediyesi Adana Demirsporlu voleybolcular, ...
(Görüntülü)ADANA?DA 13,8 MİLYON DOLDURULMUŞ KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA?DA 13,8 MİLYON DOLDURULMUŞ KAÇAK ...
Karataş'ta PIKTES Projesi kapsamındaki okullar ziyaret edildi
YEREL HABERLER Karataş'ta PIKTES Projesi kapsamındaki okullar ...
(Görüntülü) ARKADAŞINI &#039;MOTOSİKLETİ HIZLI KULLANIYORSUN&#039; DİYEREK TOKAT ATINCA ÖLDÜRMÜŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ARKADAŞINI 'MOTOSİKLETİ HIZLI ...
(Görüntülü)50 SUÇ KAYDI BULUNAN 3 ŞÜPHELİ ŞAFAK BASKINIYLA YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)50 SUÇ KAYDI BULUNAN 3 ŞÜPHELİ ŞAFAK ...
Adana'da 13 milyon 840 bin 500 makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 13 milyon 840 bin 500 makaron ele geçirildi
Adana´da 13,8 milyon doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana´da 13,8 milyon doldurulmuş kaçak makaron ele ...
Adana'da cinayet, yaralama ve kundaklama olaylarının 3 zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da cinayet, yaralama ve kundaklama olaylarının ...
Adana'da sokakta tabancayla vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da sokakta tabancayla vurularak öldürülen ...
50'ye yakın suç kaydı olan 3 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER 50'ye yakın suç kaydı olan 3 şüpheli, polis ...
Arkadaşını 'Motosikleti hızlı kullanıyorsun' diyerek tokat atınca öldürmüş
YEREL HABERLER Arkadaşını 'Motosikleti hızlı kullanıyorsun' diyerek ...
(Görüntülü) İLETİŞİM BAŞKANLIĞI&#039;NDAN &#039;DEZENFORMASYONLA MÜCADELE&#039; PANELİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN ...
Adana Demirspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Adana Demirspor, MKE Ankaragücü maçının ...
Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'a teşekkür mesajı
YEREL HABERLER Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'a teşekkür mesajı
Adana'da dezenformasyonla mücadele konulu panel düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da dezenformasyonla mücadele konulu panel ...
Keşfettiği hastalığa kendi soyadını vererek tıp literatürüne giren doktora ödül
YEREL HABERLER Keşfettiği hastalığa kendi soyadını vererek tıp ...
İletişim Başkanlığı'ndan 'dezenformasyonla mücadele' paneli
YEREL HABERLER İletişim Başkanlığı'ndan 'dezenformasyonla mücadele' ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.