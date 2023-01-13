Adana Demirspor, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 30 puan toplayarak haftaya 4. sırada giren Akdeniz ekibi, 12. sıradaki 19 puanlı rakibi MKE Ankaragücü karşısında galibiyet hedefliyor.

Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü, ligdeki son 3 maçta birer galibiyet ve ikişer yenilgiyle üçer puan elde edebildi.

Mavi-lacivertlilerde, kart cezalısı Younes Belhanda ve Kevin Rodrigues, MKE Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.