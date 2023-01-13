Yazar Sinan Yağmur, Kozan'da cezaevinde konferans verdi

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ADANA (AA) - Yazar Sinan Yağmur, Kozan M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen etkinlikte konferans verdi.

Yağmur, cezaevinde düzenlenen "Gönül Sohbetleri Söyleşisi"nin konuğu oldu.

Konferansın ardından Yağmur, imzaladığı kitaplarını etkinliğe katılanlara dağıttı.

Yazar Yağmur, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.



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