Adana'da otizmli gencin polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu

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ADANA (AA) - Adana'da otizmli gencin polis olma hayali, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan Osman Sayın, İl Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçerek yüzme sporuyla ilgilenen ve dereceleri bulunan 22 yaşındaki otizmli kızı İlayda Sayın'ın polis olma hayali kurduğunu iletti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, babanın isteği üzerine etkinlik düzenleyerek İlayda'nın hayalini bir günlüğüne gerçeğe dönüştürdü.

Etkinlik kapsamında, polis üniforması giydirilen İlayda, babasıyla evinden polis ekibi tarafından alındı.

Ekip aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğine getirilen otizmli genç, burada polisler tarafından karşılandı.

Sayın'a buradaki ziyaretinde dikkatini çeken motosikletler tanıtılarak, çeşitli hediyeler verildi.

Polisleri çok sevdiğini anlatan Sayın, "Bugün bana polis abiler oyuncak araba, tişört, yunus kıyafeti ve anahtarlık verdiler. Polis araçlarından motosikletleri seviyorum. Tayyip dede, Süleyman amca, Doğan amca, Ayberk amca, Semra teyzemi, özel harekat ve bütün polisleri çok seviyorum." diye konuştu.

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