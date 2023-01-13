Adana'da FETÖ'nün "hijyen evleri"ne eleman kazandıran 2 sanığa hapis

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ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişiminin ardından oluşturduğu "hijyen evleri" adı altındaki yeni hücre evlerine eleman temin ettikleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında adli kontrol tedbiri bulunan tutuksuz sanıklar A.Ö. ve E.T. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların FETÖ'nün darbe girişiminin ardından merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde oluşturduğu "hijyen evleri" adı altındaki yeni hücre evlerinde kaldığını ve bu eve eleman temin ettiklerini, bu evlerde FETÖ üyesi kişilerin çocuklarına ders verdiklerini ve kentte örgütsel faaliyetleri sürdürdüklerini belirtti.

Savcı, sanıkların, FETÖ ile irtibatları nedeniyle adli veya idari işlem görmüş kişilerle telefon görüşme kayıtlarının tespit edildiğini ve deşifre olmamak için kod adı kullandıklarını bildirerek, A.Ö. ve E.T'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanıklar, FETÖ üyesi olmadıklarını ve örgüte ait hücre evinde kalmadıklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

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