Adana'da yağmur duasına çıkıldı

Neden bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır? İçinizi ısıtacak bir hikâye

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde, bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle yağmur duası edildi.

Küçükbaklalı Mahallesi'nde vatandaşlar, cuma namazının ardından Baklalı Stadyumu'nda bir araya geldi.

Burada, yağmur yağması için kurban kesildi ve namaz kılındı.

Ardından Kirazlı Camisi imamı Mehmet Can eşliğinde yağmur duası edildi.



Küçükbaklalı Mahallesi Muhtarı Ali Fuat Şen, AA muhabirine, kuraklık riski nedeniyle dua ettiklerini söyledi.

Ekili alanların yağmura ihtiyacı olduğunu belirten Şen, "İnşallah bunların sonucunda ettiğimiz duanın karşılığını alırız. Rabb'imizden bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.