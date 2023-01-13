Adana'da üst geçitin asansöründe mahsur kalan çocuk kurtarıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki üst geçidin asansöründe mahsur kalan 11 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki üst geçidin asansöründen çocuk sesleri duyan civardakiler itfaiyeden yardım istedi.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çocuğu mahsur kaldığı asansörden kurtardı.

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