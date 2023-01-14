Adana’da refüje çarpan tır ulaşımın aksamasına sebep oldu

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ADANA (AA) - Adana’nın Pozantı ilçesinde bir tırın refüje çarpması sonucu Adana-Ankara otoyolunda ulaşımda aksamaya neden oldu.

Adana-Ankara otoyolu Akçatekir mevkisinde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 BN 515 plakalı tır refüje çarptı.

Kaza nedeniyle yol yaklaşık 4 saat trafiğe kapatıldı. Ulaşım eski Akçatekir-Pozantı kara yolundan kontrollü sağlandı.

Çekici yardımı ile tırın yoldan kaldırılması sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı.

















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