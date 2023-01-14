Adana'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde polislerce huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama kapsamında ilçenin 10 noktasında denetleme alanları oluşturuldu.

Ekipler, buralardaki çalışmada 700 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

Sorgulanan 200 araçtan 20'ünün sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı 70 bin lira para cezası kesildi, 2 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 16 fişek ele geçirildi.



Ekipler, uygulama kapsamında 20 iş yerini de denetledi.

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