Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde güvenlik kamerasından eşkali tespit edilerek yakalanan motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı.

Reşatbey Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin önünde park halindeki motosiklet kilidi kırılarak çalındı.

Olayın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri hırsızlıkla ilgili araştırma başlattı.

İş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının çeşitli olaylardan emniyette 6 suç kaydı bulunan Ahmet Ç. (29) olduğunu tespit etti.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüpheli Ahmet Ç'yi yakaladı.

Motosikleti sattığı belirlenen Ahmet Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlının, kilidini kırdığı motosikletle olay yerinden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

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