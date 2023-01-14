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"Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" 24-29 Ocak'ta yapılacak

AA

"Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" 24-29 Ocak'ta yapılacak

ADANA (AA) - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından bu yıl 4. kez düzenlenecek "Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması" 24-29 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ülviyye Güler, AA muhabirine, etkinliğin Mithat Özsan Amifisi'nde yapılacağını söyledi.

Etkinliğin tüm etaplarının seyircilere açık ve ücretsiz olacağını aktaran Güler, festival kapsamında, aynı zamanda 4 farklı resital ve 3 masterclass gerçekleştirileceğini belirtti.

Festival katılımcılarını heyecanla beklediklerini dile getiren Güler, festivale piyano eğitimi alan, büyük sahnede performansını sergilemek isteyen tüm piyanistlerin katılabileceğini söyledi.

Festivalin geleneksel hale geldiğini aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Festivalde 6 yaşından itibaren 26 yaşına kadar faklı şehirlerden ülkelerden katılımcılarımız olacak. 300'ün üzerinde bir başvuru var. Bu sene festival, Çukurova Üniversitesi 50. Yıl Etkinlikleri kapsamında yapılacak. Hedefimiz, piyano eğitimi alan veya halihazırda aktif sanat hayatları olan genç yetenekli piyanistleri bir araya getirmek ve sanatsal platform ulaştırmak, yeni yetenekleri keşfetmek, onlara destek olup ışık tutmaktır."

Güler, yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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