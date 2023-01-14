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Çukurova 15. Kitap Fuarı açıldı

AA

Çukurova 15. Kitap Fuarı açıldı

ADANA (AA) - TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen Çukurova 15. Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ, Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen fuarın açılış töreni, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Vali Süleyman Elban, törende, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında ilk kitap fuarının Adana'da düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Öğrencilik yıllarında gerek ucuz gerekse farklı yayınevlerinin kitaplarına ulaşmak için fuarları yoğun şekilde gezdiğini anlatan Elban, şöyle konuştu:

"Şimdi gerek internet aracılığıyla gerekse başka birçok yollarla hem de özellikle kütüphaneciliğin, başta kamu kütüphaneciliği olmak üzere çok gelişmiş olması nedeniyle, insanlar kitaplara, yayınlara artık çok hızlı ve kolay ulaşıyor. Dolayısıyla bu fuarcılığın artık bizim anlattığımız dönemdeki fuarcılıklardan da biraz daha farklı olması gerekmektedir. O dönemdeki gibi sadece insanların kitaba erişmesini sağlamak gibi bir fonksiyonu baz alırsak, kitap fuarlarına hem yayıncı hem de kitapkurdu insanların gelmesi konusunda belki biraz sıkıntı çekebiliriz. Dolayısıyla yeni okuyucuları, yayıncıları fuarla buluşturup fuarcılık anlayışını da yeni nesle uygun hazırlamamız gerektiğini düşünüyorum. "

- Yayıncılıkta küçülme yaşandı

Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Nazlı Berivan Ak da Kovid-19 sürecindekiler de olmak üzere pek çok travmanın edebiyatın iyileştirici gücüyle atlatılabildiğini belirtti.

Yayıncılık ve birçok sektör için zorlu bir dönem yaşandığını aktaran Ak, "Pandemi sonrası normale dönmesi beklenen koşullar, bu kez de farklı ekonomik koşullar, ekonomik kriz engeline takıldı. Yayıncılık sektörü 2021 yılını 438 milyon 679 bin 864 kitap üretimiyle tamamlamıştı. 2022'ye baktığımızda ise 380 milyon 296 bin 402 adetle tamamladığımızı görüyoruz. 2022'de, bir önceki yıla göre oransal olarak yüzde 13 küçülme gerçekleşti. Bu elbette cesaretimizi kırmıyor. Tam aksine, üretimi daha da fazlalaştırmamız gerektiğini, yeni yollar, yöntemler bulmamız gerektiğini gösteriyor." dedi.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir de Çukurova'nın bereketinin kitap fuarına da yansıyacağını umut ettiklerini dile getirdi.

Fuarda 300'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun yayınlarını sergileyeceklerini anlatan Gökdemir, panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk etkinlikleri olmak üzere 75 faaliyetin düzenleneceği fuarda, 500'ün üzerinde yazarın imza günüyle okuyucusuyla buluşacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcıların kurdele keserek açtığı fuar, 22 Ocak'ta sona erecek.

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