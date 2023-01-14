Emekli Yargıtay üyesi Dağlı, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

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ADANA (AA) - Ankara'da vefat eden emekli Yargıtay üyesi Ahmet Şükrü Dağlı'nın cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Dağlı (76) için Kozan ilçesindeki Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Dağlı'nın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, Dağlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.



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