Vatan Partisi Adana İl Başkanlığından Kılıçdaroğlu'na tepki

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Vatan Partisi Adana İl Başkanlığı üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

İnönü Parkı’nda bir araya gelen Vatan Partisi Adana İl Başkanlığı üyeleri, "Kılıçdaroğlu, Türk ordusuna düşmanlığını ilan etti. Komutanlarımızın yanındayız" yazılı pankart açarak çeşitli sloganlar attı.

İl Başkanı Ahmet Suseven, burada yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 Ocak'ta Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada TSK'nın komuta kademesine yönelik sözlerini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını protesto ettiklerini belirten Suseven, şunları kaydetti:

"Bu açıklamada yalnızca komutanlarımıza hakaret yoktur. ABD'nin Türkiye'ye yönelik silah kullanma sürecine girdiğinin işareti vardır. Kemal Kılıçdaroğlu, bu açıklamaları rastgele yapmıyor. Buradaki tehdit, ABD'nin Türkiye'ye yönelik doğrudan silah kullanma yönündeki tavrı ve iradesidir. Açıklanan budur. Bugün hedef aldıkları komutanlar, 15 Temmuz'da, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında en önde botlarını giyip savaşmışlardır. PKK'yı hendeklere gömmüşlerdir. İkinci İsrail planını bozmuşlardır. Mavi Vatan'da kahramanca bayrak açmışlardır. Komutanlarımız, bir siyasi partiyi değil, Türkiye’nin bağımsızlığını milli gururunu, ürettiği silahları, obüsleri gururla alkışlamaktadırlar. Milletin ruh halini, sevinçlerini paylaşmaktadırlar. İşte bizim komutanlarımız bunlardır."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.