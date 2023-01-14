Futbol: Spor Toto Süper Lig

Emekli ve memur zam farkları ne zaman ödenecek?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Burak Şeker, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Manev, Stambouli, Gökhan İnler, Ndiaye, Bjarnason (Dk. 80 Berk Yıldız), Akintola (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Emre Akbaba (Dk. 89 Erhun Aksel Öztümer), Onyekuru (Dk. 41 Yusuf Sarı)



MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon (Dk. 85 Yasin Güreler), Diack (Dk. 71 Zahid), Emre Kılınç (Dk. 71 Chatzigiovanis), Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci (Dk. 85 Macheda), Beridze (Dk. 85 Pedrinho), Sowe



Goller: Dk. 49 Yusuf Sarı, Dk. 66 Emre Akbaba, Dk. 77 Gökhan İnler (Adana Demirspor), Dk. 61 Radakovic (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 33 Semih Güler, Dk. 57 Stambouli (Adana Demirspor), Dk. 65 Diack (MKE Ankaragücü)







ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi.

49. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Bjarnason'un sol taraftan ceza sahasına yerden ortasında sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yakın direğin yanından ağlara gitti: 1-0

61. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında yükselen Radakovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

64. dakikada Taylan Antalyalı'nın yerden ortasında Emre Kılınç'ın vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir son anda kale çizgisi üzerinde yatarak topa hakim oldu.

66. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Stambouli'nin paslaşarak kullandığı serbest atışta topla buluşan Emre Akbaba, uzak mesafeden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

68. dakikada Malcuit'in ceza sahası içinden vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir'den dönen topa bu sefer Beridze kafayla vurdu. Üst direkten oyun alanına dönen top, yaşanan karambol sonrası savunma tarafından uzaklaştırıldı.



75. dakikada Zahid'in ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Ertaç Özbir son anda uzanarak parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.



77. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topu savunma uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı önünde bulan Gökhan İnler, ceza sahasına girdiği anda şutunu çekti. Top ağlarla buluştu: 3-1

88. dakikada Radakovic'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu üstten kornere çeldi.

Maçta başka gol olmayınca Adana Demirspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.