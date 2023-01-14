Adana Demirspor-MKE Ankaragücü maçı sonrası arbede

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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor'un MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği ve 3-1 galip geldiği maçın ardından iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

Maçın ardından Yeni Adana Stadı'ndan ayrılan MKE Ankaragücü ile Adana Demirsporlu taraftarlar arasında stat dışında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Olaylar sırasında tarafların birbirine taş attığı da görüldü. Arbede sırasında bazı araçlar zarar gördü.

Polisin müdahalesiyle olaylar yatışırken, MKE Ankaragücü taraftarları otobüslerle stattan ayrıldı.



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