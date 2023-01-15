Adana'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki kişinin Uçak Mahallesi'ndeki sokakta uyuşturucu sattığını belirledi.

Kimlikleri tespit edilen zanlılar Semih Y. (23) ve Emin B. (26), adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Adreslerde 480 gram sentetik uyuşturucu, 6,71 gram kokain, 1,26 gram esrar, bir uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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