Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Tellidere Mahallesi'nde sokakta yürüyen İbrahim Atıcı'ya kimliği henüz belirlenemeyen kişi silahla ateş edip kaçtı.

Yaralanan Atıcı, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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