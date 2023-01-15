Adana'da evde çıkan yangın hasara yol açtı

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ADANA (AA) - Seyhan ilçesinde bir binada çıkan yangın, hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde 15 katlı binanın 8. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.





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