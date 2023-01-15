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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da evde çıkan yangın hasara yol açtı

AA

Adana'da evde çıkan yangın hasara yol açtı

ADANA (AA) - Seyhan ilçesinde bir binada çıkan yangın, hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde 15 katlı binanın 8. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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