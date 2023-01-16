Adana'da sokakta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Yenibey Mahallesi'nde İbrahim Salman'ı (31) sokakta tartıştığı kişi bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Salman, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla olayın zanlısının Hasan G. (19) olduğunu belirledi.

Hasan G, ailesine ait mobilya mağazasına yapılan baskınla yakalandı, burada olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak da bulundu.

Şüpheli Hasan G. ifadesinde, sokakta yürüdüğü sırada Salman'ın kendisinden uyuşturucu istediğini, uyuşturucu satıcısı olmadığını belirtmesi üzerine aralarında tartışma ve ardından kavga çıktığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hasan G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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